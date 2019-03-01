الزمالك يلاقي الأهلي غدًا بدوري "سوبر السلة"

تقام غدًا السبت مباريات الجولة رقم 11 ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة "السوبر"، بأربع مواجهات قوية، تبدأ في الرابعة عصرا بلقاء الاتحاد السكندري مع مصر للتأمين.

وتقام في الخامسة مباراتان، إذ يلتقي طلائع الجيش مع سبورتنج، وسموحة مع الجزيرة، وتختتم مباريات الجولة بلقاء ساخن عند الثامنة مساء، يجمع الزمالك مع الأهلي.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، ويحل الاتحاد وصيفا برصيد 17 نقطة، ثم طلائع الجيش والزمالك برصيد 16 نقطة، وتمنح أفضلية المواجهات المباشرة المركز الثالث لطلائع الجيش.

ويحل الجزيرة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، متفوقا في الترتيب على سبورتنج، الذي يمتلك الرصيد ذاته بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويأتي مصر للتأمين في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.