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الجمعة 01/مارس/2019 - 04:43 م

11 سفيرًا بمؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

11 سفيرًا بمؤتمر
أ ش أ
dostor.org/2536400

أعلن النادي الأهلي حضور 11 سفيرا، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الساعة الواحدة ظهر بعد غدٍ الأحد بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث يتقدمهم السفير الألماني يوليوس جيورج لوي.

ويحضر المؤتمر من جانب النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى الملحق الثقافي للسفارة الألمانية، وهشام مرزوق مساعد القنصل ومدير البطولة، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر كلمة للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، يعقبها إجراء قرعة البطولة التي تشهد مشاركة 21 سفارة وهيئة دبلوماسية وهي، "ألمانيا، وزارة الخارجية المصرية، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، إنجلترا، روسيا، البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، كوت ديفوار، اليابان، استراليا، كازاخستان، الأمم المتحدة، فيتنام، جامعة الدول العربية، الهند، وماليزيا".

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تبدأ في الثاني والعشرين من مارس المقبل وتستمر حتى الثاني عشر من أبريل القادم، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة قبل ختام البطولة.

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