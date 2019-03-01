رئيس كوسوفو: لن يتم المساس بسنتيمتر واحد من أراضى بلدى

رفض رئيس كوسوفو، هاشم ثاتشي، بشدة أي فكرة تتعلق بتبادل للأراضي بين بلاده وصربيا.



وأكد ثاتشي، خلال تواجده بالعاصمة الألبانية تيرانا حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن "مسألة تبادل الأراضي مع صربيا لن يحدث أبدًا"، مشددًا على أنه لن يتم المساس بسنتيمتر واحد من أراضي بلاده.



وكان ثاتشي اقترح العام الماضي ما وصفه بـ"تصحيح الحدود" بأن تحصل بلاده على منطقة وادي بريسيفو الواقعة جنوبي صربيا على الحدود مع كوسوفو دون تقديم أي شيء في المقابل أو منح تفسير كيف ستقبل صربيا هذا الأمر، فيما اقترح بعض مسئولين من كلا البلدين فكرة تبادل أراض تتضمن منطقة وادي بريسيفو الصربية في مقابل مدينة ميتروفيتسا الواقعة شمالي كوسوفو، كما أبلغ الاتحاد الأوروبي كلا البلدين أنه يتعين عليهما تطبيع علاقتهما بغرض الحصول على فرصة للانضمام إلى التكتل.



تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008، الأمر الذي ترفض بلجراد الاعتراف به.