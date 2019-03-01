الخارجية الروسية: "انتخابات السنغال" خطوة مهمة على طريق الديمقراطية

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بنجاح الانتخابات الرئاسية في السنغال، مُعتبرة العملية الانتخابية في البلاد خطوة مهمة لدفع المجتمع السنغالي على طريق التنمية الديمقراطية.



وذكرت الوزارة -في بيان لها- "ترحب موسكو بإجراء انتخابات رئاسية في السنغال، والتي أصبحت خطوة مهمة في دفع المجتمع السنغالي على طريق التنمية المستقرة والديمقراطية، وهي مستعدة لمواصلة العمل وتعزيز التعاون الروسي السنغالي متعدد الأوجه".



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في السنغال أجريت، يوم الأحد الماضي، وفاز الرئيس الحالي ماكي سال بفترة ولاية ثانية في الجولة الأولى بنسبة 58.3% من الأصوات، فيما حل رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك في المرتبة الثانية بنسبة 20.5%، في حين جاء عثمان سونكو في المرتبة الثالثة بنسبة 15.67%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات من جانب الشعب السنغالي 66.23%.



يُشار إلى أن السنغال تشهد وضعًا أمنيًا مستقرًا إلى حد كبير منذ أن أعلنت استقلالها عن فرنسا في عام 1960، كما شهدت تحركين غير دمويين للسلطة بالإضافة إلى محادثات سلام متقطعة مع الانفصاليين في جنوب البلاد.