محافظ بني سويف: السيطرة على حريق بمستشفى ناصر

واصل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، متابعته لتطورات الحريق المحدود جدا، الذي نشب بأحد مناور الدور الرابع بمستشفى ناصر المركزي بسبب ماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه عن طريق قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة وذلك دون وقوع أية خسائر حيال المرضى أو بأجهزة المستشفى الطبية.



واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الإجراءات المنفذة، والذي أكد له أنه على الفور تم فصل التيار الكهربائي عن الدور الذي به الحريق، ونقل الحالات المرضية إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف النموذجي بسيارات مجهزة، حيث تتطلب الرعاية الصحية لهم أجهزة وتكييفات وهو ما استلزم توفير ذلك في أماكن بديلة بهذه المستشفيات القريبة.



وشدد محافظ بنى سويف على إجراء تحقيق ومراجعة فنية لسبب الماس المتسبب في الحريق، للوقوف على الأسباب وتلافي حدوثها مرة أخرى، وإجراء المحاسبة القانونية والإدارية في حالة وجود تقصير أو أهمال، مؤكدا على أنه لن يتوان إطلاقا في تنفيذ ذلك.



وأوضح اللواء عصام العلقامي السكرتير العام بأن يطلع المحافظ أولا بأول عن تطورات هذا الحريق المحدود نظرا لأن الموضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطن السويفي، وتكليفات المحافظ له باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية والاحترازية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.



وأضاف "العلقامى" فى تصريحات صحفية أنه على تواصل مستمر بكهرباء بني سويف، حيث تم إرسال فريق من المهندسين المتخصيصين للوقوف على أسباب حدوث الماس الكهربائي بالمستشفى وعمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع حدوثه مرة أخرى.