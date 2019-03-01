بعد نجاح أغنيته "آخر مرة".. حاتم عمور يطلق "لامور باقي حاكمني"

أطلق المطرب المغربي حاتم عمور، أغنيته الجديدة "لامور باقي حاكمني"، من ألبومه "بلا عنوان" وذلك عبر قناته على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".



"لامور باقي حاكمني" من كلمات عدنان أمصغار، وألحان أيوب الزعزاع، وتوزيع عمر الصباغ، وهي ثاني أعمال حاتم من ألبومه الجديد، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "آخر مرة".



يذكر أن "بلا عنوان" هو العنوان الذي أطلقه حاتم على ألبومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم: عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.



وتعاقد عمور مؤخرًا مع شركة "وتري" وهي إحدى فروع شركة "ميوزيك از ماي لايف"، لتتولى إدارة أعماله الرقمية.