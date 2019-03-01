غدًا.. بدء تنفيذ منظومة ترخيص الـ"توك توك" ببلطيم فى كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عن البدء فى تنفيذ منظومة ترخيص مركبات "التوك توك"، غدًا السبت، وفقًا للوائح القانونية المنظمة لذلك.



وقال المهندس طلعت عبد القادر عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تم الإعلان عن الآليات النهائية للبدء فى تنفيذ منظومة ترخيص مركبات "التوكتوك" بنطاق مركز ومدينة بلطيم، وفقًا للقانون، لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام، وكذا تذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك وفقًا للوائح القانونية والمرورية، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، ومنع السير العشوائى الذى يؤثر على حركة المرور بشوارع المركز والمدينة.



وأشار "عبد الوهاب" إلى إمكانية وضع تسهيلات لتيسيير الإجراءات، وتشجيع سائقى "التوكتوك" على الإقبال بالملفات والمستندات إلى مجلس مدينة بلطيم من صباح غدًا السبت، وفى حالة عدم الالتزام من قبل السائقين ومالكى المركبات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وسحب المركبة ومصادرتها.