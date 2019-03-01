فتوى الأزهر توضح المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم

قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن العلماء قد اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم، فذهب الحنفية: إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر صار مقيما، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.



وأضافت في معرض ردها على سؤال ورد إليها يقول: ما المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم؟، أن المالكية والشافعية يرون أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام- غير يومي الدخول والخروج- أتم صلاته.



وتابعت: وتري الحنابلة أنه يقصر الصلاة، إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.