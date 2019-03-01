لافروف في جولة خليجية بعد غد يبحث خلالها الأوضاع بالمنطقة

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في منطقة الخليج في الفترة 3-7 مارس الجاري، يزور خلالها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر لبحث قضايا المنطقة.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الوزير الروسي سيلتقي العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية، مشيرا إلى أن لافروف سيجري محادثات أيضا مع كل من وزير الخارجية إبراهيم العساف ووزير الدول للشئون الخارجية عادل الجبير.



وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسي سيجتمع في الكويت مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وسيجري محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح خالد الصباح.



وأشار إلى أن لافروف سيلتقي في دولة الإمارات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية -الإماراتية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني عبد الله بن زايد آل نهيان.



وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الخميس أن لافروف سيزور كلا من السعودية والكويت والإمارات وقطر مطلع مارس، وسيبحث خلال جولته الوضع في اليمن وسوريا وليبيا ومنطقة الخليج العربي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.