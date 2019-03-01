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الجمعة 01/مارس/2019 - 04:13 م

"نجوم الخير" أول فريق مصرى لـ"الأقزام" لكرة القدم

نجوم الخير أول فريق
الغربية _حسام فوزي جبر
dostor.org/2536383

أعرب علي شعبان، رئيس جمعية النجوم الخيرية، عن فخره وسعادته لتأسيس أول فريق لكرة القدم لقصار القامة "الأقزام"، تحت مسمى "نجوم الخير" لكرة القدم من قصار القامة.

مؤكدًا أن قوام الفريق هو النواة الأولى والمكون من 18 لاعبًا من مختلف الأعمار من أصحاب المهارات العالية من جميع محافظات مصر، وأن هذا الفريق سيكون مثلًا لمصر في المحافل الدولية.

مضيفًا أنه بصدد تكوين فريق من البنات ليكون أول فريق كرة نسائية من "الأقزام"، وذلك من خلال جمعية النجوم الخيرية التي تتبني فكرة دمج قصار القامة بالمجتمع.

وزف رئيس الجمعية مفاجاءة للمتابعين وتلمهتمين بقصار القامة بأن هناك مهرجانًا بشرم الشيخ لتنشيط السياحة والمقرر عقدة نهاية مارس 2019 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وستكون كرة القدم لقصار القامة من الرياضات المشاركة.

"نجوم الخير" أول فريق مصرى لـ"الأقزام" لكرة القدم
"نجوم الخير" أول فريق مصرى لـ"الأقزام" لكرة القدم
"نجوم الخير" أول فريق مصرى لـ"الأقزام" لكرة القدم
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