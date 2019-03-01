القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 04:07 م

"التموين": 7 شركات ومضارب تستلم الأرز الصيني لتعبئته بسعر 9 جنيهات

التموين: 7 شركات
صلاح عامر
dostor.org/2536381

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام الأرز الصيني البالغ نحو 47.5 ألف طن من خلال المناقصة الأولى لتوزيعها على شركات ومضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم توزيعها على شركتي تجارة الجملة خلال الشهر الجاري ضمن مقررات تموين شهر مارس.

وأكد فتحي سلامة، رئيس شركة ومضارب كفرالشيخ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور" أن 7 شركات ومضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصاعات الغذائية قامت باستلام الشحنات المستوردة من الأرز الصيني، والتي تم فحص العينات، وتم التأكد من جودتها وإعادة تعبئتها في عبوات زنة كيلو جرام لصالح شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية، واصفا إياها بأنها أنواع ممتازة وفاخرة، ولا تقل جودتها عن الأرز المصري لتوزيعها على البقاليين و"جمعيتي" ضمن مقررات التموين لشهر مارس الجاري.

ولفت "سلامة" إلى أن نسبة الكسر لا تتجاوز الـ10% في الأرز الصيني، وسيتم طرحها من خلال شركات تجارة الجملة والشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات للكيلو.

وأشار إلى أن العبوات المستوردة من الأرز القادمة من الخارج تورد من خلال شكائر زنتها 50 كيلوجرامًا.

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