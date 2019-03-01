أمير عزمى: لاعبو الزمالك تعاهدوا على العودة من أنجولا بالفوز

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز بنقاط مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في أنجولا ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وأضاف أمير عزمي- في تصريح نقله الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الجمعة- أن لاعبي الفريق عازمون على تعويض نتائج المباريات الماضية من خلال اللقاء القادم، ومتفائلون بالعودة من أنجولا بعد تحقيق الفوز وتجديد الآمال في التأهل لربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.



وأشار مدرب الزمالك إلى أن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، يثق فى قدرات وإمكانات اللاعبين وكذلك روحهم القتالية للفوز على بترو أتليتكو.



ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بترو أتليتكو الأنجولى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.