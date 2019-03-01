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محافظات
الجمعة 01/مارس/2019 - 04:05 م

محافظ القاهرة: وضع شاشات عرض بالأحياء خلال البطولة الإفريقية

اللواء خالد عبد العال،
اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
dostor.org/2536377

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، محيط الاستادات وأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد "عبدالعال" -خلال جولته- على استعداد المحافظة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم، والتي تحظى القاهرة بالنصيب الأكبر من فاعلياتها حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلي الافتتاح والختام.

وشدد على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بإفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية -فحسب-، ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الأماكن السياحية والتراثية.

وطلب المحافظ من رؤساء الأحياء تحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، لمتابعة فاعليات البطولة وعرض أفلام وثائقية قصيرة عن الأماكن السياحية والتراثية بالقاهرة، وأهم المشروعات الحديثة المنفذة بها.

ووجه محافظ القاهرة لرئيس هيئة النقل العام بإزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا عنها، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن إقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة استادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة، وصلاح سالم، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء الالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة.

كما أكد على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أي ملصقات عليها.

وأشار المحافظ إلى أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفاعليات ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.

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