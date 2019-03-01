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اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:44 م

إنتاج روسيا النفطي ينخفض 97 ألف برميل يوميًا في فبراير

وزير الطاقة الروسي،
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك
dostor.org/2536359

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في بيان اليوم الجمعة، إن إنتاج بلاده من النفط انخفض 97 ألف برميل يوميا في فبراير مقارنة مع المستوى المسجل في أكتوبر 2018.

ويقل حجم الانخفاض هذا عن المستهدف لروسيا في إطار اتفاق عالمي بشأن خفض الإمدادات، والبالغ 228 ألف برميل يوميًا.

واستُخدم أكتوبر كخط أساس للاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط آخرين كبار ينتهي أجله في آخر يونيو.

وستراجع أوبك ومنتجون من خارجها الاتفاق في منتصف أبريل بفيينا، وأبلغ نوفاك الصحفيين قائلا إنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق سيمتد إلى أطول من المدة المقررة، وهي الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى الوزير بشركات نفط روسية كبيرة لمناقشة التقدم بشأن خفض الإنتاج.

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