الرئيس القبرصي يزور لندن بعد غد

يبدأ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بعد غد الأحد زيارة عمل إلى لندن.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستستقبل الرئيس القبرصي أناستاسيادس يوم الثلاثاء المقبل في مقر الحكومة البريطانية، كما سيلتقي الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز.



ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الزيارة بحث الجهود المبذولة لاستئناف محادثات تسوية القضية القبرصية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.