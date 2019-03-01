ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام 0.26% بتداولات اليوم

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في أبريل على 57.37 دولار للبرميل مرتفعًا بنسبة 0.26%.



كما تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 57.83 دولار للبرميل، والنفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 55.02 دولار والمقاومة على 57.83 دولار.



وهبط عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.04% للمتاجرة به على 96.085 دولار.



في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر نفط برنت لشهر مايو بنسبة 0.09% وتمت المتاجرة به على 66.37 دولار للبرميل بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 9 دولارات للبرميل.