"ورد الجناين" مسلسل أطفال يخوض السباق الرمضانى المقبل‎

تستعد الفنانة الجزائرية ميسوم، لتصوير مسلسل أطفال يحمل اسم "ورد الجناين"، مقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.



وتجسد "ميسوم"، عدة شخصيات تفجر كوميديا الموقف، فتؤدى شخصية فلة، تيتة ياسمينا، وماما نانسي.



وتدور أحداث العمل حول القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التي تجعل الطفل ينشأ صالحًا فى مجتمعه في إطار لايت كوميدي.



"ورد الجناين"، بطولة رضا إدريس، فتحي سعد، مجدي عبدالحليم، عيد أبوالحمد، الطفل المعجزة كريم علاء الشهير (كوكى)، وتأليف أيمن مصطفى، وإنتاج شركة ميسوم برودكشن للإنتاج الفنى، وإخراج سيد فضل.