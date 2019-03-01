إطلاق قافلة دعوية بمساجد الإسكندرية بعنوان "البناء الاقتصادى"

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، قافلة دعوية كبرى للمساجد، بالإضافة للقوافل الداخلية بالإدارات الفرعية تحت عنوان "البناء الاقتصادي السديد وأثره في استقرار المجتمع".



وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، إن الاقتصاد القوي من أهم الركائز التى تقوم عليها الدول، ولاتبنى إلا على أساسه، فالاقتصاد القوي يجعل الدولة تقوم بالتزاماتها المحلية والدولية ويكون سببا في توفير حياة كريمة لمواطنيها وحين يضعف الاقتصاد ينتشر الفقر والمرض وتكثر الاضطرابات والفتن.



وقال الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، إن الأمم التى لا تملك دواءها وغذاءها وسلاحها لا تستطيع أن تأخذ قرارها أو تبني مجدها.



وأضاف: لقد تعلمنا من الإسلام أن الذي يعطي خيرا من الذي يأخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلى، ولا تبني أى أمة الا بعوامل البناء التى من أهمها اقتصاد قوي.



وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، "ينبغي علينا جميعا أن نساهم في بناء الوطن، ولن يكون هذا إلا عن طريق العمل الجاد المتقن، عن طريق المحافظة على أموال الدولة وممتلكاتها، عن طريق الترشيد في الاستهلاك.