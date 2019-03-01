طالبة بالصف الأول الإعدادي تقدم على الانتحار بسبب انفصال والديها

أقدمت طالبة على الانتحار بتناول سم فئران لسوء حالتها النفسية، بعد انفصال والديها بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.



وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ملك.ع.م" 13 سنة، طالبة مقيمة بمدينة منوف مصابة بحالة تسمم.



بسؤالها، أقرت تناولها سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب انفصال والديها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.