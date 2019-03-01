الصين تؤكد استعدادها تعزيز التعاون مع السنغال

أكدت الصين، اليوم الجمعة، استعدادها للعمل بشكل وثيق مع السنغال، واغتنام فرصة تنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) لتعزيز تنمية التعاون الودي بين الصين والسنغال من ناحية، والصين وإفريقيا من ناحية أخرى.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" - في تصريح اليوم تعليقًا على إعلان فوز "ماكي سال" في الانتخابات الرئاسية بالسنغال - "إن الصين والسنغال أصدقاء وشركاء جيدون"، وإن الصين تعتقد أن السنغال ستحقق إنجازات جديدة في التنمية الوطنية تحت قيادة الرئيس سال.



وأشار كانغ إلى أن الصين والسنغال يتحملان، بصفتهما الرئيسين المشتركين لمنتدى "فوكاك"، مسئولية مهمة حول دفع تنمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا.