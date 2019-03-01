القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 03:27 م

القباج: "حياة كريمة" 3 مراحل ونسعى لإنهاء الأولى بالعام الجارى

نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
dostor.org/2536344

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تعاونًا كثيفًا بين منظمات المجتمع المدني المتمثلة في الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أنه منذ إعلان المبادرة وهناك تزايد فى أعداد الجمعيات، حيث بدأت بـ11 جمعية إلى أن ارتفع عددها لـ15 جمعية، كما أن هناك إقبالًا مستمرًا على المشاركة في المبادرة، لأنها مدعومة من قِبل رئاسة الجمهورية.

وأكدت "القباج"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تنفيذ المبادرة سيتم على 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى 5 قرى في سوهاج، قنا، المنيا، وأسوان، وتستهدف القرى التي تصل فيها نسبة الفقر إلى 75%، والمرحلة الثانية تستهدف القرى التى تصل فيها نسبة الفقر من 60 لـ75%، أما المرحلة الثالثة فتستهدف القرى التى تصل فيها نسبة الفقر من 50 لـ65%، حيث يتم اختيار القرى بناء على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من كل مرحلة، ففى المرحلة الأولى أعددنا دراسات وتثبيت القواعد والشروط، قائلة: "سنكون محظوظين لو انتهينا من المرحلة الأولى خلال عام 2019"، مضيفة أنه من خلال الجهود الميدانية يمكن استهداف قرى أخرى في تلك المحافظات.

وأشارت إلى أنه جار التنسيق مع الوزارات والمحافظين لتنظيم المبادرة والعمل على عدم تفتيتها، ومعرفة شكل التدخلات المطلوبة، كما تم عرض المبادرة على اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لرسم خريطة البيانات.

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