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اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:25 م

اليورو يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد إعلان بيانات اقتصادية

اليورو يرتفع أمام
dostor.org/2536342

ارتفع اليورو أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية يغلب عليها الطابع الإيجابي.

وصعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% ليصل إلى 1.1384 دولار، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.

كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% عند 0.8593 إسترليني، فيما زادت أمام الين الياباني بنحو 0.5% إلى 127.25 ين.

وتأتي البداية القوية لعملة اليورو أمام العملات الرئيسية في شهر مارس نتيجة عدد من البيانات الاقتصادية التي تم الإفصاح عنها اليوم.

وكشفت منظمة "يوروستيت" أن معدل التضخم في منطقة اليورو زاد 1.5% في فبراير الماضي، مقابل مستوى 1.4% في يناير السابق له.

وأوضحت البيانات أن تسارع التضخم جاء بدعم من أسعار الوقود التي ارتفعت بنسبة 3.5% في الشهر الماضي.

كما أظهرت بيانات أخرى استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ أكتوبر 2008 خلال يناير مُسجلًا 7.8%، حيث هبط عدد الأفراد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألف شخص إلى 12.84 مليون فرد.

ولم تنج العملة الأوروبية الموحدة من البيانات السلبية، حيث كشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي انكماشه في فبراير الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013 عند مستوى 49.3 نقطة، لكنه جاء أفضل من التوقعات.

وأوضحت البيانات أن النشاط الصناعي في ألمانيا انكمش خلال الشهر الماضي عند مستوى 47.6 نقطة، كما انكمش في إيطاليا وإسبانيا، فيما سجل نموًا في اليونان وفرنسا وأيرلندا.

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