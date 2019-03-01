وفد الإعلاميين الأفارقة يزور قطاع العلاقات بوزارة الداخلية

نظم وفد من الإعلاميين الأفارقة زيارة شملت قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة، وتفقد الإعلاميون الأفارقة الإدارات والأقسام المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار أو المعلومات عن جهود الأجهزة الأمنية، والحرص على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.



كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.



من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات، وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.



وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة اطلع الوفد على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية التى تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية ومواجهة الفكر المتطرف.



كما أجرى الوفد جولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت والمرافق التدريبية التى تفخر بها الأكاديمية بإعتبارها قبلة التدريب الأمنى على المستويين الإقليمى والدولى وهو ما تم توثيقه من خلال الفعاليات التدريبية التى تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والدول الأجنبية الصديقة بمراكز التدريب الأمنى الدولى بالأكاديمية.



