القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
حوادث
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:21 م

وفد الإعلاميين الأفارقة يزور قطاع العلاقات بوزارة الداخلية

وفد الإعلاميين الأفارقة
dostor.org/2536340

نظم وفد من الإعلاميين الأفارقة زيارة شملت قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة، وتفقد الإعلاميون الأفارقة الإدارات والأقسام المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار أو المعلومات عن جهود الأجهزة الأمنية، والحرص على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التي تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات، وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة اطلع الوفد على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية التى تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية ومواجهة الفكر المتطرف.

كما أجرى الوفد جولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت والمرافق التدريبية التى تفخر بها الأكاديمية بإعتبارها قبلة التدريب الأمنى على المستويين الإقليمى والدولى وهو ما تم توثيقه من خلال الفعاليات التدريبية التى تنظمها الوزارة للكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والدول الأجنبية الصديقة بمراكز التدريب الأمنى الدولى بالأكاديمية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ يومين

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ 5 أيام

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ 5 أيام

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

منذ أقل من شهر

تحريات "انتحاري الدرب الأحمر": خطط لاستهداف مديرية أمن القاهرة

منذ أقل من شهر

وصول منى فاروق وشيما الحاج لمحكمة مدينة نصر مرتديتين "طرحة"

الآن

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال فبراير المنقضى

رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تقرر مد التسجيل للثانية ظهرًا

دفاع سائق قطار محطة مصر يرد على اتهام موكله بتعاطي المخدرات

ads
الأكثر قراءة

سقوط 3 أسقف من عقار بدون إصابات في حي وسط بالإسكندرية

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

تفاصيل خروج عمرو يوسف من سباق رمضان المقبل

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

رياضة

مارتين فازكيز يقلل من أهمية رحيل رونالدو عن ريال مدريد

بيان إيكاردي لمسئولي ميلان يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

نهاية العلاقة بين جاريث بيل وريال مدريد

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

سقوط 3 أسقف من عقار بدون إصابات في حي وسط بالإسكندرية

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

تفاصيل خروج عمرو يوسف من سباق رمضان المقبل

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

"الخشت" و"رزق" يبحثان الترتيبات النهائية لمؤتمر التعليم فى مصر

"الأثر البيئي لمشروعات طاقة الرياح فى مصر" ندوة بعلوم عين شمس

مؤتمر صحفي لإعلان مواعيد اختبارات معلمي التعاقدات المؤقتة.. غداً

الدقهلية الأزهرية تفوز ببطولة الجمباز للمرحلة الابتدائية

حوار بين سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسيسكانية برابطة الخريجين.. غداً

الأمصار

على طريقة سيميوني.. إنسيني لاعب نابولي يسخر من يوفنتوس قبل الدوري الإيطالي

لاتهامه بالاعتداء الجنسي.. فرنسا تدعو الفاتيكان لرفع الحصانة عن سفير باباوي

الأمم المتحدة: مصرع 84 سوريا على الأقل أثناء الفرار من دير الزور

#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك يتصدر "تويتر".. ومغردون: كلنا معاك ضد الإرهاب

لافروف: أمريكا تعتزم شراء أسلحة من أوروبا الشرقية ونقلها إلى مناطق قريبة من فنزويلا

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎