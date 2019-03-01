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محافظات
الجمعة 01/مارس/2019 - 03:20 م

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
dostor.org/2536339

أطلق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إشارة بدء فعاليات العمل بمبادرة "100 مليون صحة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية،

وسوف تستمر المبادرة بالوادى الجديد حتى 30 أبريل 2019 ضمن محافظات المرحلة الثالثة، وذلك من داخل فرقة العمل المتحركة أمام المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وكان المحافظ أول المتقدمين للكشف، حيث أجرى فحوصات "فيروس سي" وسحب عينة الدم وقياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار.

رافق المحافظ حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس الشعب والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد "الزملوط" أعمال المبادرة للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات والمعدات والمعامل والأدوية، بجانب الأطقم الطبية، وأعلن أنه سيتم منح حافز مادي مجز للفرق الطبية التى ستحقق نسبا أعلى من المستهدف، وذلك للتحفيز والتشجيع مع تقديم كافة التسهيلات وبذل الجهود المطلوبة للكشف على المواطنين المستهدفين على مستوى المحافظة، والذين يصل عددهم إلى 172631 سيتم تغطيتهم من خلال 82 فريق مسح طبي ثابت ومتحرك، بالإضافة إلى 35 منشأة صحية.

وذلك بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، مشيرا إلى أنه سيتم البدء باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات، مضيفًا أنه سيتم توفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القري البعيدة لنقلهم إلي أقرب مكان فريق عمل وعودتهم مرة أخرى، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمحافظة للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة، حيث وجه بضرورة تكثيف التوعية بدور العبادة والإعلام ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعة والمدارس والمصانع والجمعيات الأهلية لتحقيق الهدف من وراء هذه الحملة القومية بأن تصبح مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020.

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد
انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد
انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد
انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد
انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد
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