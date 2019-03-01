مبعوث بابا الفاتيكان يحيي المئوية الثامنة للقاء السلام بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، الكاردينال ليوناردو ساندرى رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما، والمبعوث الخاص لقداسة البابا فرنسيس، في مدينة رأس البر للمشاركة بالاحتفال بالمئوية الثامنة، لمقابلة القديس فرنسيس الأسيزى والملك الكامل الأيوبى وهو لقاء السلام.



ورافقه في الزيارة سفير الفاتيكان بمصر، المطران برونو موتزارو.



كما تفقد الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع الكنائس الشرقية بروما مكتب التنمية والخدمات الإنسانية "SCDO" بسوهاج، التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك، ورافقه سفير دولة الفاتيكان والأنبا يوسف أبو الخير، مطران الإيبارشية.



وأكد ساندري أن مصر ستظل بلدا للسلام والرخاء وشعبها شعب كريم لا يعرف التناحر ويكن لبعضهم الأخوة مسلمين كانوا أو أقباط.