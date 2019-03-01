مستقبل وطن يواصل تقديم خدماته للمواطنين بالمحافظات

يواصل حزب مستقبل وطن‏، تقديم فعالياته في إطار السياسة التي يتبناها في تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني، وتوزيع العلاج على المرضى، وحملات تنظيف وتجميل الشوارع‏، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع المحافظات‏.‏



ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان وحملة للتبرع بالدم بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة، كما نظمت أمانة الحزب بالغربية أيضًا قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مصابي أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمقر شركة طنطا للزيوت والصابون.



وفى السياق ذاته نظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس يوم رياضى لبعض الأطفال الأيتام بمركز شباب الأربعين تخلله بعض الفقرات الترفيهية، بينما تشهد محافظة دمياط تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية أم الرزوق بمركز كفرسعد.



من جانب أخر تقيم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح معرض لبيع اللحوم والسلع التموينة بأسعار مخفضة بمدينة سيدى براني، كما نظمت أمانة الحزب ببنى سويف، ندوة تنقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية فى الحياة السياسية، وذلك بمقر الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمشاركة بعض قيادات الحزب.



وتجري أمانة مستقبل وطن أعمال رفع كفاءة وترميم بعض منازل الأسر الفقيرة بمنطقة السوق بمدينة مطاى.



وفى محافظة سوهاج تشهد زيارة لوفد من قيادات الحزب إلى معهد علاج الأورام هذا بجانب توزيع بعض الهدايا على الأطفال.



ونظمت أمانة الحزب بالوادى الجديد ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة الحزبية بقرية العونة بمركز الداخلة

