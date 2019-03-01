ترودو يناقش مع ترامب هاتفيًا الموقف في فنزويلا والتوتر بين الهند وباكستان

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التوتر بين الهند وباكستان، والأزمة في فنزويلا.



وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة أن جستن ترودو تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب، مساء أمس الخميس، وناقش قمة ترامب مع كوريا الشمالية، والموقف في فنزويلا، والتوتر الحالي بين الهند وباكستان، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى نزع فتيل الأزمة وتجنب التصعيد.



كما أثار رئيس الوزراء الكندي خلال المكالمة قضية تعريفات الألمونيوم والصلب والحاجة إلى إلغاءها، واتفق الزعيمان في نهاية الاتصال على البقاء على تواصل بشأن هذه القضايا الهامة.