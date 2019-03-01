العذاري يدعو الشركات الصينية الكبرى للاستثمار في تونس

وجه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، دعوة رسمية لنائب رئيس شركة هواوي الصينية، جونج يوانكسينج، لحضور منتدى تونس للاستثمار الذي ستنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في يونيو المقبل.



وقالت وزارة والاستثمار والتعاون الدولي التونسية - في بيان اليوم الجمعة - إن ذلك جاء في إطار الزيارة التي يجريها حاليا الوزير التونسي للصين، والتي التقى فيها مع نائب رئيس شركة هواوي، إحدى كبرى الشركات العالمية الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات، وتم خلال اللقاء التعرف على نشاط المؤسسة وإمكانياتها التكنولوجية والبحثية.



كما قام الوزير بزيارة مركز البحث والتطوير لشركة هواوي في بكين، واطلع على البرامج التي تقدمها الشركة في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتّصالات وإسهاماتها في تقديم الحلول التقنية في دول عديدة من بينها تونس.



واقترح العذاري - في هذا السياق- على الجانب الصيني إقامة مركز بحث وتطوير لشركة هواوي في تونس موضحا ما تقدمه بلاده من مزايا تفضيلّية، خاصّة على مستوى الكفاءات التقنيّة، فيما أعرب نائب رئيس شركة هواوي استعداده للقيام بالدراسة اللازمة للمقترح.



ودعا الوزير التونسي - أثناء زيارته لمدينة "تيانجين" الصناعية - أصحاب المؤسسات والشركات الصينية للاستثمار في تونس، مؤكدا استعداد بلاده لتوفير الدعم المطلوب من حوافز وامتيازات لتشجيعهم على إنجاح أنشطتهم.



كما زار الوزير التونسي المنطقة الصناعية بمدينة تيانجين "تايدا"، التي تضم 60 ألف مؤسسة وتمتد على مساحة 460 كلم²، واطّلع على نموذج للمدينة الصناعية الذكية.