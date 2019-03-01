محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة "100 مليون صحة"

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الجمعة، الوحدة الصحية ببركة بمركز نجع حمادي والترامسة ومدينة العمال بمركز قنا ومستشفى الحميات، في إطار متابعة أعمال اليوم الأول من المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.



وقد رافق المحافظ في جولته التفقدية؛ العميد وليد البيلى سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأوضح "الهجان"، أن محافظة قنا تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة التي تنفذ بها المبادرة والتي تستهدف جميع المواطنين فوق سن الـ18 عامًا والذين يصل عددهم إلى نحو مليون و956 ألف مواطن بالمحافظة وتستمر أعمال المبادرة حتى نهاية أبريل المقبل.



وأكد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبي لاكتشاف المصابين بفيروس "سي" والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض، لافتا إلى أنه سيتم إدخال بيانات المواطنين عن طريق الرقم القومي وسيتم تسليم المواطنين كارت تدون فيه الإصابة من عدمه وفي حالة الإصابة يحصل على العلاج مجانًا.



ويشارك في تنفيذ الحملة 705 فرق طبية مكونة من 3775 من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات من خلال 248 منشأة سيتم استقبال المواطنين بها وستتم أعمال المبادرة من خلال 3 مراحل (المسح – الكشف عن المرضى – صرف العلاج للحالات المصابة) كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال المبادرة والمتابعة بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة.

