نظر دعوى عزل الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة غدًا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشتغلونها في الجهاز الإداري للدولة.



كان طارق محمود، المحامى، قد قال في الجلسة السابقة، إن جماعة الإخوان الإرهابية خنجر مسموم فى ظهر الوطن، وأن وجودهم فى الجهاز الإدارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه من الجهاز الإدارى للدولة، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمورالمستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.



وطالب محمود فى ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإدارى للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى تقدم بها طارق محمود، وأجلت محكمة القضاء الإدارى إلى جلسة 2 مارس 2019.



وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.



وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.