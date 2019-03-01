القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 03:04 م

برلمانية تطالب الحكومة بتأهيل سائقى القطارات وتأمين المنظومة

برلمانية تطالب الحكومة
محمد جعفر
dostor.org/2536325

تقدمت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حوادث القطارات وعدم وجود استراتيجية لوقف نزيف دماء المصريين.

وقالت النائبة إن حاث قطار رمسيس يتطلب وقفة من قبل البرلمان، نتيجة الخسائر المادية والبشرية الهائلة التي خلفها.

وحذرت من كثرة عدد الحوادث في الفترة الأخيرة، فقبل حادث محطة مصر والذي راح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين، كان هناك حادث قطار البدرشين الذي وقع في يوليو 2018، بعد خروجه عن القضبان، وانقلاب 4 عربات، ما أسفر عن إصابة أكثر من 55 شخصًا، وغير ذلك الكثير.

وأكدت أبو السعد، أن تهالك الجرارات وعدم توافر الصيانة، بالإضافة لتهالك السيمافورات والإشارات، وتعطل أجهزة الأمان والتتبع، وراء تكرار هذه الحوادث، بجانب انعدام خدمات الحمایة المدنیة داخل محطات القطارات، بشكل یحمي المواطنین في أوقات الكوارث والطوارئ.

وطالبت النائبة، بضرورة وضع إستراتيجية محددة لإعادة تأهيل سائقي القطارات وتوقيع الكشف الدوري عليهم، وإعادة النظر فى البنية التحتية للسكة الحديد وتطوير منظومة الصيانات الدورية، وإدخال شبكة للإطفاء الذاتي، وخطط للإخلاء الفوري فى حال الحرائق أو الكوارث.

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