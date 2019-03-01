القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 03:02 م

وكيل وزارة الشباب يختار أقوى رجل في دمياط

صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام فهمي
dostor.org/2536324

قال محمود أبو زهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن المديرية أطلقت مسابقة "أقوى رجل بدمياط" اليوم الجمعة، بقرية طبل التابعة لمركز دمياط.

وأضاف "أبو زهرة" أن المسابقة تشمل منافسات في دفع الكرة الطبية أبعد مسافة ممكنة، وتتابع نقل الأجولة مسافة 20 متر في أقل زمن ممكن، وتحريك إطار لودر مسافة 20 متر في أقل زمن ممكن، وجر عربة مسافة 20 متر.

وأضاف في تصريحات له، أن الجوائز المالية توزع على الفائزين من الأول حتى التاسع، تحت إشراف عبده الشعراوي، مدير إدارة الرياضة.

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