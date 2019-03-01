فصل التيار الكهربائى عن منطقة بكفر الشيخ 3 مرات أسبوعيًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى، رئيس المركز والمدينة، عن فصل التيار الكهربائى، عن قرية "الأبعادية"، التابعة لمركز الحامول، 3 مرات أسبوعيًا خلال شهر مارس، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وقالت الوحدة المحلية، فى بيان لها، اليوم، إنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن مغذى قرية "الأبعادية"، أيام السبت، والإثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، خلال شهر مارس الجارى، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ولمدة 6 ساعات فى كل يوم، وذلك للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية بالمحولات، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء.



وأكد البيان، أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، وسيتم إعادة الكهرباء إلى طبيعتها مرة أخرى، فور الانتهاء من الأعمال المذكورة.



