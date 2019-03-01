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سياسي
الجمعة 01/مارس/2019 - 02:06 م

الأحزاب تتأهب لخطة عمل ملتقى الشباب العربى والإفريقى

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم
إسلام نصير
dostor.org/2536271

تعقد عدد من الأحزاب والقوي السياسية، عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد خطة عمل شاملة حول المحاور الرئيسية لملتقي الشباب العربي والإفريقي والمقرر إقامته في الفترة من 16 إلي 18 من مارس الجاري في محافظة أسوان، بمشاركة عدد كبير من الشباب العربي والإفريقي.

وأكد أحمد إبراهيم، مسئول الاتصال لشباب حزب «الوفد»، أن شباب حزب منشغل في الفترة الحالية بالاستعداد للاحتفال الحزب بمرور 100 عام علي ثورة 1919، إلا أن انه في الوقت نفسه يعلم أهمية المشاركة بالملتقي العربي والإفريقي بمحافظة أسوان خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف إبراهيم في تصريحات للدستور، أن شباب الحزب يعون جيدًا أهمية هذا الملتقي وتأثيره علي الصورة النمطية في قارة إفريقيا والدول العربية باعتباره أحد توصيات منتدى شباب العالم بأن تكون محافظة أسوان هي عاصمة شباب إفريقيا، لافتًا أنهم سيعلمون خلال الفترة المقبلة علي مناقشة المحاور الرئيسية للملتقي وتقديم رؤية الحزب خلال ورش العمل بالملتقي الذي سيكون قبلة للحوار والتنوع والتعايش بالمنطقة العربية والإفريقية.

في السياق نفسه، أكد محمد هنداوي، أمين شباب حزب مصر الثورة، أن الحزب سيعمل علي المشاركة خلال الفترة المقبلة في ملتقي الشباب العربي والإفريقي بمحافظة أسوان «عاصمة شباب إفريقيا» وفقًا لأجندة الملتقي التي تدور حول القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، وترويجيًا للسياحة في مدينة أسوان.

وأضاف هنداوي في تصريحاته للدستور، أن الحزب ينتظر الإعلان عن جدول أعمال الملتقي للاستعداد لتقديم ورقة عمل حول رؤية الشباب علي أساس المحاور الرئيسية التي سيدور حولها النقاش مع الشباب العربي والإفريقي علي غرار ما حدث في منتدى شباب العالم العام الماضي، لافتًا أن من المهم المساهمة برؤية شباب الأحزاب السياسية في ورش العمل المختلفة داخل ملتقي الشباب العربي والإفريقي، والاستفادة من خبرات الشباب علي المستوي الإفريقي والعربي.

من ناحيته، قال المهندس مصطفى بكير، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب، إن شباب الحزب سيعقد اجتماعات مع تنسيقية شباب الأحزاب للتعرف علي جدول أعمال ملتقي الشباب العربي والإفريقي لوضع ورقة عمل وخطة للمشاركة بالملتقي بمحافظة أسوان.

وأضاف بكير في تصريحات خاصة للدستور، أن الحزب سيعلن عن ورقة عملها وخطته للمشاركة بعد الاطلاع علي جدول الأعمال والتنسيق مع شباب الأحزاب الآخرين خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحًا أن المهم أن يخرج هذا الملتقي بما يليق برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

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