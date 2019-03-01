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الجمعة 01/مارس/2019 - 02:06 م

تأجيل انعقاد عمومية "الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

الصحفيين
الصحفيين
وليد صلاح - الحسين عبيد
dostor.org/2536270

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، منذ العاشرة صباحا، وقامت بمد فترة التسجيل حتى الساعة الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين، يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

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