شاهد.. قصة حب بين هنادي مهنا ومحمد رمضان في "زلزال"

كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في شهر رمضان، حيث تؤدى دور فتاة تقع في قصة حب مع بطل المسلسل الذي يجسد دوره النجم "محمد رمضان"، ويشارك في العمل عدد كبير من نجوم الفن.



من ناحية أخرى، تعيش هنادى هذه الأيام حالة من القلق في انتظار ردود أفعال الجمهور على أول مسلسل يعرض لها، والذي يحمل اسم "أفراح إبليس 2" والمقرر عرضه يوم 10 مارس على قناة osn، وتقدم من خلاله دور فتاة صعيدية.



مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.