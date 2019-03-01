تراجع العقود الآجلة للذهب 0.35% بتداولات اليوم

تراجعت العقود الآجلة للذهب، خلال تداولات اليوم الجمعة، وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في أبريل على 1311.45 دولار للأونصة منخفضًا بنسبة 0.35%.



كما تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة انخفاض 1307.35 دولار للأونصة، والذهب قد يجد نقاط الدعم على 1307.35 دولار والمقاومة على 1334.90 دولار.



وارتفع عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15% للمتاجرة به على 96.190 دولار.



في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.44% وتمت المتاجرة به على 15.470 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 0.17% وتمت المتاجرة به على 2.953 دولار للرطل.