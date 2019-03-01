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اقتصاد
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:52 م

بيتروليم إيكونوميست: مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا للغاز بالبحر المتوسط

بيتروليم إيكونوميست:
dostor.org/2536260

سلط موقع " بيتروليم إيكونوميست"، العالمى المعنى بشئون الطاقة، إن مؤتمر الغاز والنفط الذى عقد فى القاهرة فى فبراير الماضى "إيجيبس" جذب الشركات من حول العالم لسبب بسيط وهو أن قطاع الغاز فى مصر يحقق ازدهارًا.

وأشار الموقع، فى تقرير له، إلى أنه فى أعقاب اكتشاف حقل ظهر البحرى للغاز، وهو أكبر حقل فى البحر المتوسط، كان هناك حديث عن وجود احتياطى أكبر فى حقل بحرى آخر وهو حقل نور الذى تقوم بجهود التنقيب فيه شركة "إينى" الإيطالية.

وأشار الموقع إلى أن شركات النفط العالمية لا تزال تعلن عن اكتشافات جديدة، بينما استخدمت مصر مؤتمر "إيجيبس للإعلان" عن الكثير من الامتيازات، ووصفت شركة "وود ماكينزى" الاستشارية ما تشهده مصر بنهضة مدهشة فى مجال الغاز.

وتابع التقرير قائلا: إن المصريين يتأقلمون مع الواقع الجديد لبلادهم، التى أصبحت الآن لاعبًا أساسيًا فى مجال الغاز فى شرق البحر المتوسط، ونقل الموقع تصريحات وزير البترول طارق الملا التى قال فيها إن مصر حققت هذا فى ثلاث سنوات فقط لتجذب انتباه الجميع، فالجميع ينظر إلى مصر باهتمام.

وتقول ماريا مورايوس هانسن، الرئيس التنفيذى لشرك "ديا" الألمانية التى فازت بأحد الامتيازات فى دلتا النيل، إن مصر فى موقع مثالى لتكون مركزا للغاز، فهى المكان المثالى لتطوير الغاز، وهناك المزيد من الإمكانيات الإضافية، كما أنها سوق محلى كبير.

وأكد الموقع أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية فى مجال الطاقة كانت سببا رئيسيا للطفرة التى يشهدها قطاع الغاز.

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