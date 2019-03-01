حبس عاطلين لسرقة 11 هاتفًا محمولًا من المارة بشوارع الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي يفيد قيام أحد الأشخاص، عاطل، 28 سنة، له معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.



وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكابه 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة "باب شرقي، سيدي جابر، العطارين".



وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل، 23 سنة، سيئ النية، وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.