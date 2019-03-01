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رياضة
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:45 م

مارتين فازكيز يقلل من أهمية رحيل رونالدو عن ريال مدريد

رونالدو
رونالدو
dostor.org/2536254

أكد لاعب الوسط السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رافايل مارتين فازكيز، أن الموسم الحالي للنادي الملكي لم يبدأ بشكل جيد، وأن هناك تخطيطًا سيئًا من قبل الإدارة، مؤكدا في الوقت نفسه أن النادي أكبر من اللاعبين والمدربين والقيادات أيضا.

وقال فازكيز: "ريال مدريد يصارع الزمن باستمرار منذ بداية الموسم، حتى في مسألة تعاقده مع لوبيتيجي، الموسم لم يبدأ بشكل جيد، ريال مدريد خطط بشكل سيئا، ولكن النادي أكبر من اللاعبين بمن فيهم كريستيانو رونالدو".

وأضاف: " ما يجب بالفعل إخضاعه للتحليل هو وجود تخطيط جيد للفريق لتعويض اللاعبين الذين رحلوا عنه خلال السنوات الأخيرة، بعيدًا عن رحيل كريستيانو رونالدو".

وأشار اللاعب الإسباني السابق إلى أن ريال مدريد دائما ما كان يعتمد على تقديم أداء جيد من أجل تحقيق الفوز، مستطردًا: "لا يزال لديه فريق كبير، لا يجب أن نحكم عليه بالموت، ريال مدريد أكبر من اللاعبين والمدربين والرؤساء".

وتابع: "لا يمكنني أن أتصور أن هناك فريقًا يعتمد على لاعب واحد بهذا القدر، المباريات لا يفوز بها لاعب واحد فقط، برشلونة ليس ميسي، هو لاعب له تأثيره ولكن الأمر لا يعتمد عليه وحده".

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