سوريا: مستعدون لتقديم كل التسهيلات لإعادة النازحين العراقيين

أكد السفير السوري لدى بغداد، صطام الدندح، اليوم الجمعة، أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للجانب العراقي لإعادة النازحين من سوريا.



وقال المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "وزير الهجرة العراقي نوفل موسى، استقبل سفير سوريا لدى بغداد صطام الدندح بمقر الوزارة"، مبينا أنه "جرى بحث أوضاع النازحين العراقيين المتواجدين في سوريا وكيفية التنسيق المشترك لغرض إعادتهم إلى البلاد".



وأكد موسى حرصه على إعادة الاستقرار والخدمات للمناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي لتأمين عودة الأسر النازحة.



من جانبه، شدد السفير السوري على أهمية العمل المشترك بين بغداد ودمشق لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعيًا، معربا عن أمله في إعادة النازحين السوريين المتواجدين في محافظات إقليم كردستان إلى مناطقهم الأصلية المحررة في سوريا.



يذكر أن وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت في وقت سابق، إعادة المئات من اللاجئين العراقيين من المخيمات في سوريا إلى الأراضي العراقية، بالتنسيق مع الجانب السوري.