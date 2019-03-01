بطل واقعة "الجركن" يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

كشف وليد مرضي، بطل واقعة "الجركن"، داخل محطة مصر الذي ساعد عددا كبيرا من المصابين عن سعادته البالغة بعد لقائه بمحافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، تقديرًا لشجاعته.



وقال فى تصريحات لـ"الدستور"، إن اللقاء استغرق ما يقرب من الساعة داخل مكتب المحافظ، الذى منحه درع الشجاعة وشهادة تقدير، مشيرًا إلى أنه ساعد الناس ليس بحثًا عن الشهرة، ولكن للتخفيف عنهم.



ولفت إلى أنه تلقي اتصالات من بعض كبار المسئولين بالدولة، نظرًا لما قدمه في إنقاذ عدد من الضحايا أثناء وقوع الحادث.

