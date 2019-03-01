القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
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الجمعة 01/مارس/2019 - 01:43 م

2 مارس.. تتويج ملكة الأناقة

ملكة الأناقة
ملكة الأناقة
شيماء دهب
dostor.org/2536250

أعلن محمود نجاح، منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة miss elegant، عن لجنة تحكيم المسابقة النهائية والتي ستقام يوم السبت ٢ مارس بفندق هيلتون رمسيس.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد اختارت في الأيام الماضية، ١١ فتاة من بين العشرات لتمثيل ملكة جمال الأناقة والمشاركة فى miss elegany على المستوي العالمي.

جدير بالذكر أن الحفل النهائى للمسابقة سيكوم بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وتكونت اللجنة من مصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية الغلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الاناقة ٢٠١٨ سمر فؤاد، ومؤسس المسابقة محمود نجاح.

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