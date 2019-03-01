تونس تحبط هجمات إرهابية ضد شخصيات عامة عبر رسائل سامة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن ضبط رسائل بريدية تحتوي مواد سامة كانت جماعات إرهابية تخطط لإرسالها إلى شخصيات عامة.



وأوضحت الوزارة أنها أحالت 19 رسالة إلى الاختبارات الفنية اللازمة، التي أكدت من جهتها احتواءها على مواد سامة.



كما أفادت بأن عملية ضبط الرسائل جاءت ضمن عملية أمنية استباقية وبالتنسيق مع القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب، على إثر توفر معلومات تفيد بتخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة.



ولم توضح الوزارة المكان الذي تم فيه ضبط الرسائل، وما إذا كانت تحمل بيانات، أو ما إذا كانت موجهة إلى شخصيات بعينها.



وتفرض السلطات الأمنية حراسة على العديد من الشخصيات السياسية والعامة في تونس منذ حادثتي اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، والنائب في البرلمان محمد البراهمي، على أيدي متشددين عام 2013.