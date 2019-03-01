رئيس ألبانيا يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام

غادر القاهرة، ظهر اليوم الجمعة، رئيس جمهورية ألبانيا، إلير ميتا، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى محادثات مع الرئيس الألباني أول أمس تناولت فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياحية، والطاقة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية؛ في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



كما التقى "ميتا" خلال الزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وزار قناة السويس الجديدة، وأنفاق قناة السويس، كما أطلع على المشروعات القومية التي يجري تنفيذها بالإسماعيلية، بالإضافة إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد محمد علي، وقبر محمد علي.

