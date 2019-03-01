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الجمعة 01/مارس/2019 - 01:34 م

الصين توضح أسباب رفضها مشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا بمجلس الأمن

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ
أ ش أ
dostor.org/2536242

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" اليوم الجمعة، أن سبب رفض بكين لمشروع القرار الأمريكي حول فنزويلا بمجلس الأمن يعود إلى أن المشروع ينتهك بشكل خطير موقف الصين الرئيسي من هذه المسألة.

وأضاف كانغ –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن الصين تتابع عن كثب الوضع في فنزويلا، وتدعم جهود الحكومة هناك لحماية سيادة الوطن واستقلاله واستقراره، مشيرا إلى أن شؤون فنزويلا يجب أن يقررها شعبها بنفسه.

وتابع أن موقف الصين من المسألة الفنزويلية يتمثل في التمسك بروح ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وتعزيز التسوية السلمية للقضية الفنزويلية، والحفاظ علي السلام والاستقرار والتنمية على المدى الطويل في أمريكا اللاتينية.

وأكد كانغ أن الصين ترفض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وترفض التدخل العسكري أيضا، لافتا إلى مشروع القرار الأمريكي ينتهك بشكل خطير موقف الصين الرئيسي ذي الصلة، وهو ما دفع الصين إلى التصويت ضده.

ونوه إلى أن الصين تدعو الحكومة الفنزويلية وأحزاب المعارضة إلى البحث عن حلول سياسية من خلال الحوار والتشاور ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

وتصاعدت التوترات في فنزويلا منذ 23 يناير عندما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعتبر نيكولاس مادورو ما فعله جوايدو كمحاولة لتنظيم انقلاب تقوم بتنسيقه واشنطن.

واعترفت الولايات المتحدة على الفور بجوايدو، وتبعها 50 دولة أخرى، فيما أعربت روسيا والصين وكوبا وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى عن دعمها للحكومة الشرعية لمادورو.

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