القاهرة : الجمعة 01 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
07:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH
04:41 م

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة
03:22 م

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford
12:36 م

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر
10:56 ص

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
مصر
الجمعة 01/مارس/2019 - 01:33 م

عودة 322 مصريًا من ليبيا وعبور 338 شاحنة عبر منفذ السلوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2536241

أكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح عودة 322 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، منهم 285 سافروا بصورة شرعية و37 بصورة غير شرعية، وعبور 368 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن - في بيان اليوم؛ الجمعة، أنه تم إنهاء إجراءات سفر 1624 شخصا عبر المنفذ منهم 284 مصريا و1340 ليبيا، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنهاء إجراءات مغادرة 154 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 184 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ يومين

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ 5 أيام

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ 5 أيام

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

منذ اسبوع

كذبة "الكفيف الوهمي" في اغتيال المستشار هشام بركات: مبصر.. وتولى تبرير العملية شرعيًا

منذ أقل من شهر

طوارئ «كان 2019» تبدأ.. والحكومة: نعدكم بـ«حدث استثنائى»

الآن

بلومبرج: السندات المصرية تحقق أفضل مكاسب بالأسواق الناشئة فى فبراير

6 مارس.. روسيا واليابان تبحثان إبرام معاهدة سلام بموسكو

التنمية المحلية تصدر قرارًا بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

إقبال ضعيف من أعضاء "العمومية" في انتخابات الصحفيين

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

تفاصيل خروج عمرو يوسف من سباق رمضان المقبل

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ألبومات الصور

صور.. انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

ضياء رشوان في ضيافة "الدستور"

بالصور.. حفل تأبين نائب رئيس جامعة أسوان

على مر الأجيال تحيي ذكرى العندليب بأوبرا الإسكندرية

رياضة

مارتين فازكيز يقلل من أهمية رحيل رونالدو عن ريال مدريد

بيان إيكاردي لمسئولي ميلان يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

نهاية العلاقة بين جاريث بيل وريال مدريد

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل بسبب تعاطي المخدرات

تفاصيل خروج عمرو يوسف من سباق رمضان المقبل

ضبط 5 عناصر إجرامية في السحر والجمال

"احتجزه 5 أشخاص فحاول الهرب".. مصرع شاب قفز من أعلى عقار بالغردقة

ads
كشكول

مصادر بالتعليم: الاستقرار علي بدء امتحانات الثانوية العامة ٨ يونيو

اعتماد "طب عين شمس" للمرة الثانية بهيئة الجودة

"عين شمس" تحتفل بيوم السمع العالمي .. 3 مارس

بالصور.. مبادرة "حب وتوأمة" بإدارة البساتين التعليمية

أحمد عادل ينال الماجيستر بدرجة ممتاز في التاريخ الإسلامي

الأمصار

لافروف: أمريكا تعتزم شراء أسلحة من أوروبا الشرقية ونقلها إلى مناطق قريبة من فنزويلا

الأردن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الثالث حول سوريا

منافس نتنياهو: الجلوس معه فى حكومة ليس خيارا مطروحا بسبب الفساد

النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في حادث القطار

33 رحلة جوية روسية تغير مسارها بسبب النزاع بين الهند وباكستان

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

لعشاق الشوكولاتة... تذوق واحصل على راتب

اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم.. والسبب إبرة حرق الدهون

العثور على 50 ثعبانًا داخل منزل في ألمانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

احذر مشتقات الألبان.. 10 أطعمة تقتلك بالبطيء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎