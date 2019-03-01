4 أساقفة يشاركون بصلاة تجنيز القمص يوحنا نصيف بعياد بك بشبرا

أقيمت صلاة تجنيز الأب القمص يوحنا نصيف فهيم، راعى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا شنوده بعياد بك بشبرا، بكنيسته.



وشارك في الصلوات إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا.



وحضر الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين وممثلو الأحزاب وعدد من القيادات التنفيذية.



كان القمص يوحنا قد رحل عن العالم عن عمر قارب الـ ٧١ سنة عقب خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٩ سنة ونعاه قداسة البابا تواضروس الثانى.