ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بقيام أحد الأشخاص، عاطل، 28 سنة، مسجلا جنائيا، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.



وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم باب شرقى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 11 حادث سرقة هواتف محمولة بدوائر أقسام شرطة "باب شرقى، سيدى جابر، العطارين"، وبإرشاده تم ضبط المسروقات لدى عميل له، عاطل، 23 سنة، تم ضبطه.



وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.