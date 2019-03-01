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الجمعة 01/مارس/2019 - 01:32 م

انطلاق حملة "100 مليون صحة" بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
dostor.org/2536238

تقدم محافظ الوادي الجديد،اللواء محمد الزملوط، جموع المواطنين؛ لتدشين فعاليات حملة 100 مليون صحة التي بدأت اليوم الجمعة في أحد المراكز الطبية بمدينة الخارجة؛ وذلك للوقوف علي جاهزية المحافظة لإنجاح الحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية من السكر، والضغط، والسمنة.

وأكد -في بيان- أنه سيتم البدء باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية، كدواوين عموم المصالح الحكومية، ومراكز الشباب، والمساجد، والكنائس، والسجون، وغيرها من التجمعات؛ وذلك لتحقيق أكبر عدد من المستهدف على مستوى المحافظة، والذي يبلغ عددها 172 ألفا و361 مواطنا، إضافة إلي المواطنين الوافدين من محافظات أخرى.

وأوضح الزملوط أنه سيتم تغطية جميع مناطق المحافظة من خلال 84 فرقة عمل ثابتة ومتحركة، مضيفا أنه تم توفير وسائل انتقال لكبار السن، والمعاقين، والمواطنين في القري البعيدة؛ لنقلهم إلي أقرب مكان طبي، أو فريق عمل، وعودتهم مرة أخرى؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف، والاطمئنان علي صحتهم.

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